Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле

13:29, 01 июля 2020, ПАИ

В Барнауле на голосование по поправкам к Конституции сотрудники зоопарка привели пятимесячную медведицу Глашу. Глафира пришла на участок вместе с заместителем директора зоопарка Александром Чеботарёвым, пишут «Вести Алтай».

Сообщается, что медведица осмотрела участок для голосования, познакомилась с членами избирательной комиссии и даже пыталась сама поставить галочку в бюллетене. При этом, за активную гражданскую позицию медведь получил в подарок памятный шарф.

«Медведь является и символом России, и медведь также выбран символом Барнаула, поэтому сегодня мы пришли с нашей Глашей на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг - отдать свой голос. Глаше очень понравилось принимать участие в голосовании. Она посмотрела как проходят выборы, с любопытством обнюхала бюллетени, ручку, которой мы подписывали бумаги и всю атрибутику. Также ей подарили замечательный шарфик на память», - рассказал заместитель директора зоопарка «Лесная сказка» Александр Чеботарёв.

Александр Чеботарёв подчеркнул, что медведица, как новоиспечённая жительница Барнаула, не могла пропустить и голосование за присвоение краевой столице звания «Город трудовой доблести». Выборы по этому вопросу в Барнауле проходят на 135 участках, там же, где и голосование по поправкам в Конституцию.