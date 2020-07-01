0
14:02
ФОТОФАКТ: В Пскове завершается благоустройство сквера на улице Технической
13:36
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
13:29
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
13:28
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
12:40
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
12:14
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
12:11
Живая Конституция — историк об эволюции основного закона России
Еще новости
Общество

Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле

В Барнауле на голосование по поправкам к Конституции сотрудники зоопарка привели пятимесячную медведицу Глашу. Глафира пришла на участок вместе с заместителем директора зоопарка Александром Чеботарёвым, пишут «Вести Алтай».

Сообщается, что медведица осмотрела участок для голосования, познакомилась с членами избирательной комиссии и даже пыталась сама поставить галочку в бюллетене. При этом, за активную гражданскую позицию медведь получил в подарок памятный шарф.

«Медведь является и символом России, и медведь также выбран символом Барнаула, поэтому сегодня мы пришли с нашей Глашей на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг - отдать свой голос. Глаше очень понравилось принимать участие в голосовании. Она посмотрела как проходят выборы, с любопытством обнюхала бюллетени, ручку, которой мы подписывали бумаги и всю атрибутику. Также ей подарили замечательный шарфик на память», - рассказал заместитель директора зоопарка «Лесная сказка» Александр Чеботарёв.

Александр Чеботарёв подчеркнул, что медведица, как новоиспечённая жительница Барнаула, не могла пропустить и голосование за присвоение краевой столице звания «Город трудовой доблести». Выборы по этому вопросу в Барнауле проходят на 135 участках, там же, где и голосование по поправкам в Конституцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове завершается благоустройство сквера на улице Технической
01 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове завершается благоустройство сквера на улице Технической
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
01 июля 2020
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
01 июля 2020
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
01 июля 2020
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
01 июля 2020
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
01 июля 2020
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
Видео: главы районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
Видео: главы районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам в Конституцию
Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию
01 июля 2020
Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию

Идет загрузка...