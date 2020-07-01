0
19:09
В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:03
Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
19:03
У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
18:36
В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
18:29
Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке
18:25
В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции
18:04
ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
Еще новости
Общество

Сергей Ковальчук: Каждый избиратель с ограничениями по здоровью может проголосовать по поправкам

«Порядок проведения голосования даёт широкие возможности. Вейчас всё организовано в расширенном виде, каждый избиратель, в том числе с ограниченными возможностями, может проголосовать», – заявил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук в информационном центре дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Ковальчука, механизм позволяет всем участникам голосования реализовать своё конституционное право. «Хочу обратить внимание, что у нас организация голосования проходит по новой, можно сказать, системе. Любой избиратель, в том числе с ОВЗ, вправе реализовать своё избирательное право, т. е. есть возможность пригласить к себе участковую избирательную комиссию. Также у нас есть возможность для голосования на придомовых территориях», – сказал он.

Сергей Ковальчук также отметил, что работает специальная группа, которая обеспечивает взаимодействие с избирателями и общественными организациями инвалидов. «Мы регулярно собирались и обсуждали вопросы о реализации конституционных прав», – добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июля 2020
В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
01 июля 2020
Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
01 июля 2020
У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
01 июля 2020
В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке
01 июля 2020
Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке
В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции
01 июля 2020
В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции
ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
01 июля 2020
ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
Новые «Смешарики» будут выходить до 2025 года
01 июля 2020
Новые «Смешарики» будут выходить до 2025 года

Идет загрузка...