Сергей Ковальчук: Каждый избиратель с ограничениями по здоровью может проголосовать по поправкам

14:16, 01 июля 2020, ПАИ

«Порядок проведения голосования даёт широкие возможности. Вейчас всё организовано в расширенном виде, каждый избиратель, в том числе с ограниченными возможностями, может проголосовать», – заявил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук в информационном центре дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Ковальчука, механизм позволяет всем участникам голосования реализовать своё конституционное право. «Хочу обратить внимание, что у нас организация голосования проходит по новой, можно сказать, системе. Любой избиратель, в том числе с ОВЗ, вправе реализовать своё избирательное право, т. е. есть возможность пригласить к себе участковую избирательную комиссию. Также у нас есть возможность для голосования на придомовых территориях», – сказал он.

Сергей Ковальчук также отметил, что работает специальная группа, которая обеспечивает взаимодействие с избирателями и общественными организациями инвалидов. «Мы регулярно собирались и обсуждали вопросы о реализации конституционных прав», – добавил он.