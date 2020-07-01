Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью ответственно отнеслись к голосованию, чтобы исполнить свой гражданский долг

14:29, 01 июля 2020, ПАИ

Люди с ограниченными возможностями здоровья активно голосуют по поправкам к Конституции России. В Псковской области, как и во всей России, люди с инвалидностью могли прийти на избирательные участки или проголосовать дома. Об этом на брифинге 1 июля сообщила депутат Псковского областного Собрания, председатель Всероссийского общества инвалидов в Псковской области Марина Борисенкова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Людям с инвалидностью очень важны социальные поправки, и то, что у всех есть возможность отдать голос для улучшения жизни, – это очень важно», – подчеркнула Марина Борисенкова.

Председатель Всероссийского общества инвалидов в Псковской области отметила, что люди с ограниченными возможностями в регионе ответственно отнеслись к тому, чтобы отдать свой голос. Также спикер отметила, что для инвалидов голосование организовано удобно: есть возможность проголосовать на придомовых территориях, а также дома, всегда можно получить консультацию от членов избиркома.

«Мы в нашей организации (Всероссийском обществе инвалидов) обсуждали ситуацию голосования и получили ответ, что люди с инвалидностью очень хорошо реагируют и отдают свой голос. Люди с ОВЗ не остались равнодушными и приходят голосовать», – подчеркнула Марина Борисенкова.

Председатель регионального отделения организации подчеркнула, что все члены избирательной комиссии знают, как правильно общаться с инвалидами и оказать им необходимую помощь. Ещё несколько лет назад не всегда людям с ограниченными возможностями могли оказать должную помощь на избирательных участках.

Как в Пскове голосуют по поправкам в Конституцию инвалиды по слуху и зрению, смотрите в видеоролике ПАИ.