Елена Бибикова: Большинство предложений, которые звучали в Псковской области, вошли в пакет поправок

14:49, 01 июля 2020, ПАИ

«Большинство предложений, которые звучали в Псковской области, вошли в пакет поправок. Все поправки очень важны, и нет ни одной поправки, которая не важна», – заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на брифинге в информационном центре дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

По её словам, очень хорошо, что был расширен период голосования и граждане могли отдать свой голос в течении недели с 25 июня. Для Елены Бибиковой важны больше те поправки, которые носят социальный характер, МРОТ, который не может быть ниже прожиточного минимума, к примеру, заявила она.

«Это, конечно, поправки, которые касаются всех социальных выплат. Это поправки, которые обозначают основные принципы в области пенсионного обеспечения», – добавила Елена Бибикова.

По её мнению, раньше социально-экономическое развитие в стране не позволяло внести поправки, а теперь позволяет, и это «очень важно, особенно для Псковской области». «Люди, которые хотят, чтобы Россия развивалась, придут сегодня на избирательные участки», – считает Бибикова.