Александр Братчиков – о голосовании по поправкам: Необходимы изменения согласно времени

15:03, 01 июля 2020, ПАИ

«Я считаю, что Конституция у нас 1993 года и она была направлена немного на другие цели, сейчас Россия уже не та, которая была в 1993 году. Необходимы изменения согласно времени», – заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на брифинге в информационном центре дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Александр Братчиков тоже считает, что поправки очень важны для страны в целом. В частности, по его словам, очень важен блок, который обозначает, что задача чиновника – это «служба народу, а не просто работа». «Если ты связал свою жизнь с этим, ты должен работать на благо народа», – сказал глава администрации Пскова.

«Я много общался с руководителями, предпринимателями, и они все говорят, что поправки гарантируют стабильность. Также общался с жителями Пскова и могу сказать, что большинство жителей поддерживают поправки и придут на участки. Я сам лично проголосовал, и вся моя семья проголосовала. Важно, что это было безопасно и риска заразиться коронавирусом не возникает. Я всех призываю проголосовать, чтобы выразить своё мнение», – подытожил Александр Братчиков.