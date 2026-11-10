Борис Елкин рассказал о командной работе и преемственности в Заксобрании

15:59, 10 ноября 2026, ПАИ

В Законодательном Собрании Псковской области новые депутаты осваиваются в работе благодаря взаимодействию с более опытными коллегами. Однако формального института наставничества с закреплением пар «наставник – новичок» нет: парламентарии сами обращаются друг к другу за советами, обмениваются опытом и помогают решать рабочие вопросы. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По словам Бориса Елкина, передача опыта и взаимная поддержка помогают выстраивать работу нового созыва. При этом в Законодательном Собрании рассматривают возможность дополнительных обучающих модулей для депутатов, но этот вопрос пока находится в стадии проработки.

«Преемственность, опыт передаётся. Это нормальный процесс. В части каких-то дополнительных обучающих модулей мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Все друг другу помогают. Команда работает», – отметил Борис Елкин.

Говоря об организации работы парламента, председатель Заксобрания добавил, что не видит оснований менять недавно сформированную структуру. К тому же распределение функций и руководящих должностей предварительно подробно обсуждалось коллегиально. «Мы совместно всё это очень активно обсуждали. Это не чьё-то единоличное решение. Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы сейчас что-то менять», – заявил Борис Елкин.

Он также рассказал о распределении депутатов по профильным комитетам. Больше всего парламентарии, по его словам, стремились в комитет по социальной политике. Многие также выразили желание работать в комитетах по бюджету и местному самоуправлению. Менее многочисленными оказались комитеты по ЖКХ и сельскому хозяйству, однако, как подчеркнул Борис Елкин, все вошедшие в них депутаты готовы в полной мере приложить свои знания и силы.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. Профессиональный багаж нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.