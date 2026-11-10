Борис Елкин назвал поддержку местного самоуправления одним из приоритетов работы Заксобрания

16:13, 10 ноября 2026, ПАИ

Законодательное Собрание Псковской области продолжит взаимодействовать с депутатами Госдумы, сенаторами и представителями муниципалитетов. Такая работа будет вестись на протяжении всего созыва. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин подчеркнул, что работа с депутатами Госдумы Антоном Морозом и Александром Козловским, с сенаторами Натальей Мельниковой и Алексеем Наумцом строится на постоянном взаимодействии и не ограничивается отдельными обращениями по конкретным вопросам.

«Эта работа ведётся и будет вестись на протяжении всего созыва. И это важно, что мы со всеми уровнями, ветвями власти работаем и будем продолжать работать», – отметил Борис Елкин.

Ещё одно направление – взаимодействие с ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области». По словам Бориса Елкина, сотрудничество с ней не прекращалось и продолжится в дальнейшем. Председатель Заксобрания подчеркнул, что поддержка местного самоуправления особенно важна, поскольку именно муниципальная власть находится ближе всего к жителям и непосредственно работает с их повседневными запросами. Кроме того, опыт депутатов, ранее работавших в органах местного самоуправления, помогает лучше понимать проблемы и задачи муниципалитетов.