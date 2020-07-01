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Общество

Председатель избиркома Псковской области: Мы не будем реагировать на провокации

Избирательная комиссия Псковской области не будет реагировать на провокации, если они возникнут в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в информационном центре избирательной комиссии Псковской области 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов подчеркнул, что в настоящий момент ни одной жалобы на действия облизбиркома, ТИКов и УИКов не поступало. «Все, что происходит на участках законно, легитимно и не вызывает никакого отторжения и противоречивых чувств у тех, кто участвует в голосовании», – отметил он.

Председатель избирательной комиссии Псковской области также поблагодарил власти Пскова, области, депутатов и Совет Федерации за поддержку в обеспечении безопасности участников голосования в условиях пандемии коронавируса.

«Мы считаем, что ход голосования говорит сам за себя. Мы прекрасно понимаем, что отработали хорошо и проблем с подведением итогов не будет», – отметил Игорь Сопов. При этом он допустил возможность провокационных действий, но подчеркнул, что все комиссии настроены на конструктивный диалог. По его словам, иногда проблемы создаются для того, чтобы создать скандальную ситуацию. «Мы не в коем случае на провокации реагировать не будем», – заключил председатель облизбиркома.

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