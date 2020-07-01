Студенты ПсковГУ получают опыт работы общественным наблюдателем

15:29, 01 июля 2020, ПАИ

Голосование продолжительностью в неделю по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ проходит в Псковской области без нарушений. Об этом свидетельствуют и отчёты общественных наблюдателей из числа студентов и учащихся колледжа ПсковГУ, около 30 молодых людей с активной гражданской позицией работают на избирательных участках Пскова и Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в вузе.

Курируют работу студентов - общественных наблюдателей заместитель председателя Общественной Палаты Псковской области Инна Андреянова, и руководитель центра просветительских программ и проектов ПсковГУ Лариса Стрикунова.

Своими впечатлениями поделилась учащаяся филиала ПсковГУ в Великих Луках Елизавета Хотулева: «Работаю на 123 участке, обстановка доброжелательная, с комиссией хорошие отношения нарушений не выявлено. На выезде люди очень положительно к нам относятся, интересен весь процесс работы наблюдателем, конечно же работа ответственная, но мне всегда было интересно увидеть организационную часть голосования. Я рада , что у меня есть возможность увидеть всё своими глазами и знать. Сто голосование по поправкам в гласный закон России проходи честно».

Павлова Виктория, студентка институт образования и социальных наук ПсковГУ: «Являюсь наблюдателем и бригадиром на избирательном участке номер 10 в Пскове. Работаю все дни, начиная с досрочного голосования. Никаких нарушений выявлено не было, обстановка спокойная. Принимала участие в выездных голосованиях на дому и в придворовом голосовании. Было очень необычно и интересно, ведь это новый опыт общения. Каждый человек может выразить свой выбор, не выходя из дома. И это несомненно большой плюс для пожилых людей. Свой выбор должен сделать каждый человек!»

ПсковГУ поблагодарил студентов, которые быстро реагировали на ситуацию и выходили экстренно на участок, на подмену старших товарищей наблюдателей, и выделили студентку Института права, экономики и управления Анну Михайлову и студентку институт Института образования и социальных наук Елизавету Пименову.