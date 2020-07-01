Стругокрасненский район остается в лидерах по проценту проголосовавших по поправкам
По проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию лидирует по-прежнему в лидерах Стругокрасненский район. Такие данные приводит Избирательная комиссия Псковской области.
Стругокрасненский район лидирует в рейтинге – там процент проголосовавших составляет 82,43. Второе место занимает Куньинский район – 69,05 %. Третье место занимает Дедовичский район, где процент проголосовавших составил 68,79 %.
Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.