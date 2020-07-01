ВИДЕО: Бежаницкий поэт Владимир Лосев читает стихи у избирательного участка

17:11, 01 июля 2020, ПАИ

Владимир Ильич Лосев, бежаницкий поэт, в день Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России 1 июля, прочитал стихотворение о жарком лете на крыльце избирательного участка № 283. Видеозапись Псковскому агентству информации предоставила редакция бежаницкой районной газеты «Сельская новь».

Владимир Лосев пожелал добра всем людям и прочитал стихотворение о жарком лете.

А в Саратове члены УИК № 339 Октябрьского района устроили танец и призвали местных жителей принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции.