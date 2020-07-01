Новые «Смешарики» будут выходить до 2025 года

18:04, 01 июля 2020, ПАИ

В России до 2025 года будут выходить новые сезоны мультсериала «Смешарики», несмотря на возможные отличия будущих эпизодов, философия бренда останется неизменной. Об этом в интервью РИА Новостям рассказала продюсер анимационного проекта «Смешарики» Юлия Николаева.

По ее словам, планируется выпустить сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, как отметила Николаева, продумывается идея создать новые полнометражные фильмы, хотя «на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне».

Собеседница агентства также выразила мнение, что, возможно, новые сезоны будут отличаться, команда проекта в ближайшее время приступит к обсуждению этого вопроса, однако философия бренда останется неизменной.

18 мая в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD состоялась премьера нового сезона «Смешариков», предыдущий сезон выходил лишь в 2010 году. Снято 52 серии с приключениями полюбившихся героев. Уже осенью новые эпизоды мультфильма можно будет посмотреть на одном из российских телеканалов.