ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
Активные жители деревни Успенское Великолукского района и священнослужители провели субботник возле церкви Успения Божией Матери, пишет районная газета «Наш путь».
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
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Фото: Районная газета «Наш путь»
Участие в уборке территории приняла и глава сельского поселения «Лычевская волость» Любовь Никифорова.