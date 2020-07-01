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Общество

ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе

Фото районной газеты «Наш путь»

Активные жители деревни Успенское Великолукского района и священнослужители провели субботник возле церкви Успения Божией Матери, пишет районная газета «Наш путь».

  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»
  • Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
    Фото: Районная газета «Наш путь»

Участие в уборке территории приняла и глава сельского поселения «Лычевская волость» Любовь Никифорова.

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