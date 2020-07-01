Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области сообщит новые данные по явке

18:24, 01 июля 2020, ПАИ

В 18:30 избирательная комиссия Псковской области вновь сообщит данные по явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по состоянию на 18:00. В региональном информационном пресс-центре облизбиркома информацию огласит секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 15:00 явка в Псковской области составила 50,35%.