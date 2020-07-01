Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
Стрим-сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер фэнтези-сериала «Проклятая» (Cursed). Премьера первого сезона состоится 17 июля.
Сериал расскажет историю легендарного короля Артура с позиции Владычицы Озера Нимуэ. Во время странствий с Артуром Нимуэ возьмёт в руки меч Экскалибур, станет символом храбрости и сопротивления, а также поможет организовать восстание против красных паладинов и их короля Утера.
Фэнтези основано на романе Тома Уилера, который выступает автором шоу.
Главную роль играет Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»). Образ Мерлина воплотит на экране Густаф Скарсгард («Викинги»), а Артура сыграет Девон Террелл («Офелия»).
Трейлер «Проклятой» на YouTube набрал уже более 1 млн просмотров.