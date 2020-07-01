0
19:15
Псковскую область рекламируют в Instagram с помощью четровых полян и языческих капищ
19:09
В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:03
Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
19:03
У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
18:36
В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
18:29
Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке
18:25
В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции
Еще новости
Общество

Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»

Стрим-сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер фэнтези-сериала «Проклятая» (Cursed). Премьера первого сезона состоится 17 июля.

Сериал расскажет историю легендарного короля Артура с позиции Владычицы Озера Нимуэ. Во время странствий с Артуром Нимуэ возьмёт в руки меч Экскалибур, станет символом храбрости и сопротивления, а также поможет организовать восстание против красных паладинов и их короля Утера.

Cursed / Netflix

Фэнтези основано на романе Тома Уилера, который выступает автором шоу.

Главную роль играет Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»). Образ Мерлина воплотит на экране Густаф Скарсгард («Викинги»), а Артура сыграет Девон Террелл («Офелия»).

Трейлер «Проклятой» на YouTube набрал уже более 1 млн просмотров. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июля 2020
В районах Псковской области продолжается голосование по поправкам в конституцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
01 июля 2020
Netflix показал эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
01 июля 2020
У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
01 июля 2020
В Великих Луках зафиксировали попытку дестабилизации работы избиркома
Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке
01 июля 2020
Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке
В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции
01 июля 2020
В вашем резюме это будет один из топовых плюсов – Игорь Сопов о волонтерах Конституции
ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
01 июля 2020
ФОТОФАКТ: Субботник состоялся возле церкви Успения Божией Матери в Великолукском районе
Новые «Смешарики» будут выходить до 2025 года
01 июля 2020
Новые «Смешарики» будут выходить до 2025 года

Идет загрузка...