Псковскую область рекламируют в Instagram с помощью чёртовых полян и языческих капищ

19:15, 01 июля 2020, ПАИ

Instagram-аккаунт «Привет, сейчас в Петербурге» (@now_in_piter) рекламирует туристическую привлекательность Псковской области с помощью аномальных зон и языческих капищ.

«Псковская область находится на северо-западе России и является одним из тех регионов, где русская традиция претерпела ощутимое иностранное влияние, сохранив при этом абсолютную самобытность и уникальность. Здесь мало промышленности, много рек и озёр. А ещё в каждом районе области есть аномальные зоны», – указано в описании под роликом.

В комментариях под публикацией читатели оставили отзывы о Псковской области. Одни написали, что Псковщина - «замечательный край», «моя родина, мой край», а другие вспомнили про разбитые дороги и экономику.