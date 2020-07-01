У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение

19:03, 01 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал вернуть подсветку у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в Пскове. С этой просьбой к главе региона в его Instagram обратилась жительница города.

«Раньше там была подсветка памятника ночью. Так красиво было. Может подумаете вернуть ее?» - написала псковичка.

Губернатор положительно оценил это предложение.

Другие жители города также поддержали эту идею в комментариях.

30 июня Псковскую область посетил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин. Вметсе с Михаилом Ведерниковым они возложили цветы к памятнику Александру Невскому.