У памятника Александру Невскому в Пскове восстановят освещение
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал вернуть подсветку у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в Пскове. С этой просьбой к главе региона в его Instagram обратилась жительница города.
«Раньше там была подсветка памятника ночью. Так красиво было. Может подумаете вернуть ее?» - написала псковичка.
Губернатор положительно оценил это предложение.
Другие жители города также поддержали эту идею в комментариях.
30 июня Псковскую область посетил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин. Вметсе с Михаилом Ведерниковым они возложили цветы к памятнику Александру Невскому.