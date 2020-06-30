Сергей Степашин и Михаил Ведерников возложили цветы к памятнику Александру Невскому
Председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложили цветы к памятнику Александра Невского и его дружины в Пскове 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Посещение памятника входило в программу рабочего визита в Псковскую область.