Обмудсмен Дмитрий Шахов оценил безопасность голосования на участках

19:10, 01 июля 2020, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий шахов уверен в безопасности голосования по поправкам в Конституцию России на избирательных участках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На этом голосовании впервые приняты меры по обеспечению здоровья граждан», – подчеркнул он. Дмитрий Шахов указал на то, что члены избирательных комиссий получили необходимые средства защиты, при этом масками и перчатками обеспечивают голосующих граждан.

«Самое главное, сегодня избирательная система предоставляет возможность свободного волеизъявления, обеспечено тайное голосование – это фундаментальное право человека», – отметил омбудсмен.

Дмитрий Шахов добавил, что избирательная система обеспечивает возможность участия граждан в организации управления государством.

Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 18:00 явка в Псковской области составила 53,06%.