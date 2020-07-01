Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе

21:18, 01 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области выразил надежду на то, что явка на голосование по поправкам к Конституции России в регионе составит 55%. Об этом глава области заявил 1 июля в информационном центре региональной избирательной комиссии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников привел последние данные на 18:00. Явка в регионе составила 53,06%. «Я надеюсь, что мы подойдём к цифре 55%», - отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил всех жителей Псковской области за активное участие в голосовании. И высказал отдельные слова благодарности волонтерам Конституции и наблюдателям.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что за время голосования в Псковской области – с 25 июня по 1 июля – не поступило ни одной жалобы на организацию процесса, и сообщил, что работники избирательных участков получат «ковидную» выплату.

В 20:00 в Псковской области закрылись все 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию России. Начался подсчет бюллетеней. В Избирательную комиссию Псковской области не поступило ни одной официальной жалобы по голосованию. Первые результаты голосования по Конституции в Псковской области озвучат после полуночи.