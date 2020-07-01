ЦИК: После закрытия участков общая явка на голосовании по Конституции достигла 65%

22:12, 01 июля 2020, ПАИ

Общая явка на голосовании по закону о поправке в Конституции составила 65% после завершения голосования на всей территории России. Как пишет ТАСС, об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК 1 июля.

«По предварительным данным, явка участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию составила 65%», – отметила она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду.

По состоянию на 18:00, явка на голосовании в Псковской области достигла 53,06 %, проголосовали 278 586 человек.