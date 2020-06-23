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Экономика

На 30% могут подорожать украшения из золота

В сентябре нынешнего года можно ожидать подорожания золотых украшений на 30%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального директора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина. Это связано с ростом цен на сырье. С января она увеличилась на 32%.

«Пока что цены выросли не так значительно, поскольку в магазинах еще есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Но скоро ситуация изменится», — считает Уткин.

Магазины уже начали поднимать цены на ювелирные украшения. Например, золотые обручальные кольца в мае подорожали на 10% относительно того же месяца прошлого года, зафиксировала система ЕМИСС. В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в том же месяце год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

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