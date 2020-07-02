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Политика

По итогам обработки 85% протоколов 77,84% россиян поддержали поправки в Конституцию

По итогам обработки 85 % протоколов поправки в Конституцию России на общероссийском голосовании поддержали 77,84 % проголосовавших. Как пишет ТАСС, соответствующую информацию приводит Центральная избирательная комиссии РФ.

Против поправок в Конституцию выступили 21,35 % проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65 %.

По состоянию на 18:00 1 июля явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области составила 53,06 %, проголосовали 278 586 человек.

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