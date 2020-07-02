Российский прибор позволит проводить ИВЛ-терапию на дому

08:39, 02 июля 2020, ПАИ

Специалисты Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН разрабатывают уникальные мобильные электрохимические генераторы гипероксических газовых смесей, которые станут альтернативой больничной ИВЛ-терапии. Об этом пишет газета «Известия».

«В основе действия прибора лежит электрохимическая ячейка (устройство, служащее для проведения электрохимических реакций) на кислородпроводящем керамическом электролите (вещество, которое проводит электрический ток), — рассказал его разработчик, директор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Максим Ананьев.

При организации массового производства цена мобильного генератора гипероксических смесей будет колебаться в пределах нескольких тысяч рублей. Патогенез COVID-19 предполагает развитие у заразившегося человека дыхательной недостаточности. Многим пациентам требуется постоянная кислородотерапия для поддержания жизненных функций организма. Сейчас такое лечение осуществляется в условиях стационара: либо с помощью прикроватных аппаратов поддержки дыхания, либо, в крайнем случае, с помощью систем искусственной вентиляции легких.