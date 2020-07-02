Состязания экипажей БМД состоялись на полигоне в Псковской области

08:00, 02 июля 2020, ПАИ

Лучшие экипажи боевых машин продемонстрировали свои умения на полигоне в Псковской области. Состязания прошли в ходе второго этапа конкурса «Десантный взвод», который проводится в рамках «АрМИ-2020». На старт вышли представители 12 команд, сообщает телеканал «Звезда».

Хозяева конкурса, псковские десантники, выставили две команды, одна из которых выступает на БМД-2, а другая на современных БМД-4М.

По условиям конкурса экипажам после старта предстояло преодолеть дистанцию протяженностью около пяти километров. На пути механики-водители преодолевали различные препятствия: противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.

За прохождение каждого препятствия с нарушениями начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени. Кроме того, на каждом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин на дальностях 1400, 1500 и 1600 метров. Эти цели поражались из 30-мм автоматической пушки. Еще одна движущаяся мишень для стрельбы из спаренного пулемета появлялась трижды на удалении 500, 600 и 700 метров.

Все команды показали высокий профессионализм и отличные результаты. По итогам соревнований, с общим результатом трех экипажей - 27 минут 52 секунды, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, экипажи которой не оставили ни единого шанса своим соперникам.

Второй результат показали хозяева конкурса - псковские десантники, выступающие на БМД-4М, уступившие победителям около 12 минут. Третье время у представителей 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск из Омска. По результатам соревнования экипажи боевых машин примут старт в гонке преследования, которая состоится на этой неделе.