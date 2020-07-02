0
11:32
Официальный сайт прокуратуры Псковской области прекратил свою работу
10:39
Игорь Романов: На всех избирательных участках Псковской области обеспечили безопасность при голосовании
10:34
Ветер повалил деревья в центре Великих Лук
10:17
Олег Брячак: Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло легитимно
10:11
Митрополит Тихон отмечает день рождения
09:47
Дмитрий Назаров: Поправки к Конституции важны для будущих поколений
09:43
Псковский ансамбль «Сказ» победил на международном конкурсе инструментального творчества «Dilly Melody»
Еще новости
Общество

Состязания экипажей БМД состоялись на полигоне в Псковской области

Лучшие экипажи боевых машин продемонстрировали свои умения на полигоне в Псковской области. Состязания прошли в ходе второго этапа конкурса «Десантный взвод», который проводится в рамках «АрМИ-2020». На старт вышли представители 12 команд, сообщает телеканал «Звезда».

Хозяева конкурса, псковские десантники, выставили две команды, одна из которых выступает на БМД-2, а другая на современных БМД-4М.

По условиям конкурса экипажам после старта предстояло преодолеть дистанцию протяженностью около пяти километров. На пути механики-водители преодолевали различные препятствия: противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.

За прохождение каждого препятствия с нарушениями начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени. Кроме того, на каждом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин на дальностях 1400, 1500 и 1600 метров. Эти цели поражались из 30-мм автоматической пушки. Еще одна движущаяся мишень для стрельбы из спаренного пулемета появлялась трижды на удалении 500, 600 и 700 метров.

Все команды показали высокий профессионализм и отличные результаты. По итогам соревнований, с общим результатом трех экипажей - 27 минут 52 секунды, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, экипажи которой не оставили ни единого шанса своим соперникам.

Второй результат показали хозяева конкурса - псковские десантники, выступающие на БМД-4М, уступившие победителям около 12 минут. Третье время у представителей 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск из Омска. По результатам соревнования экипажи боевых машин примут старт в гонке преследования, которая состоится на этой неделе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Официальный сайт прокуратуры Псковской области прекратил свою работу
02 июля 2020
Официальный сайт прокуратуры Псковской области прекратил свою работу
Игорь Романов: На всех избирательных участках Псковской области обеспечили безопасность при голосовании
02 июля 2020
Игорь Романов: На всех избирательных участках Псковской области обеспечили безопасность при голосовании
Ветер повалил деревья в центре Великих Лук
02 июля 2020
Ветер повалил деревья в центре Великих Лук
Олег Брячак: Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло легитимно
02 июля 2020
Олег Брячак: Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло легитимно
Митрополит Тихон отмечает день рождения
02 июля 2020
Митрополит Тихон отмечает день рождения
Дмитрий Назаров: Поправки к Конституции важны для будущих поколений
02 июля 2020
Дмитрий Назаров: Поправки к Конституции важны для будущих поколений
Псковский ансамбль «Сказ» победил на международном конкурсе инструментального творчества «Dilly Melody»
02 июля 2020
Псковский ансамбль «Сказ» победил на международном конкурсе инструментального творчества «Dilly Melody»
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Пскове
02 июля 2020
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Пскове

Идет загрузка...