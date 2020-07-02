В Пскове пьяный водитель въехал в столб и скрылся с места ДТП
2 июля ночью 39-летний мужчина на автомобиле Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в столб на улице Крупской в городе Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Мужчина, находясь за рулем, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на дерево. После чего бросил документы и скрылся с места ДТП.
Очевидцы происшествия подобрали документы и передали их сотрудникам полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и ППС.
Сейчас сотрудниками ДПС ведется поиск данного водителя.