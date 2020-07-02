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В Пскове пьяный водитель въехал в столб и скрылся с места ДТП

 

  • Авария на улице Крупской
    Фото: ПАИ
  • Авария на улице Крупской
    Фото: ПАИ
  • Авария на улице Крупской
    Фото: ПАИ
  • Авария на улице Крупской
    Фото: ПАИ
  • Авария на улице Крупской
    Фото: ПАИ
  • Авария на улице Крупской
    Фото: ПАИ

2 июля ночью 39-летний мужчина на автомобиле Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в столб на улице Крупской в городе Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчина, находясь за рулем, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на дерево. После чего бросил документы и скрылся с места ДТП. 

Очевидцы происшествия подобрали документы и передали их сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.  На месте происшествия работали сотрудники ДПС и ППС.

Сейчас сотрудниками ДПС ведется поиск данного водителя.

 

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