100 тысяч рублей заплатил пыталовский предприниматель за торговлю алкоголем
В Пыталовском районе индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.
На суде установлено, что предприниматель незаконно организовал розничную продажу крепких спиртных напитков без наличия обязательной лицензии.
Решением Арбитражного суда Псковской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.