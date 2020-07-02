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100 тысяч рублей заплатил пыталовский предприниматель за торговлю алкоголем

В Пыталовском районе индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

На суде установлено, что предприниматель незаконно организовал розничную продажу крепких спиртных напитков без наличия обязательной лицензии.

Решением Арбитражного суда Псковской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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