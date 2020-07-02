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Общество

Названо количество миллиардеров в России

Россия занимает четвертое место в мире по числу миллиардеров. Об этом пишет «Афиша Daily» со ссылкой на исследование Wealth-X. Первую строчку занимают США (788 миллиардеров), вторую – Китай (342 миллиардера), третью – Германия (143 миллиардера).

По подсчетам экспертов, в России 114 миллиардеров. Пятое место заняла Швейцария, в которой насчитали 100 человек с таким состоянием.

В рейтинг также вошли Великобритания, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. В этих странах проживает 75% от всех миллиардеров мира.

В Нью-Йорке числится 113 миллиардеров, в Гонконге – 96, в Москве – 73.

Исследование показало, что в 2019 году количество миллиардеров достигло рекордного уровня. В 2019 году в мире было 2825 миллиардеров. Это на 8,5% больше, чем в 2018 году. Их общий бюджет превысил 9,4 триллиона долларов.

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