Псковский ансамбль «Сказ» победил на международном конкурсе инструментального творчества «Dilly Melody»
Инструментальная группа ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева победила на международном конкурсе инструментального творчества «Dilly Melody», сообщил руководитель ансамбля Константин Абабков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы стали лауреатами 1-й степени и получили «Специальный приз» как лучший инструментальный ансамбль!» – поделился Константин Абабков.
Ансамбль «Сказ» создал в 1977 году композитор и музыкант Виталий Румянцев. 21 ноября 2018 года министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о присвоении ансамблю «Сказ» звания «Заслуженный коллектив народного творчества России».