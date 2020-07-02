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Общество

В Любятово привели в порядок площадки у сетевых магазинов

В псковском микрорайоне Любятово привели в порядок территории, прилегающие к магазинам торговых сетей «Магнит», «Пятерочка» и киоску «Мельница». Здесь убрали мусор и выкосили траву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам менеджера ООО «Мельница Псков», проводятся подготовительные работы по укладке тротуарной плитки у киоска. Плитку планируется уложить в течение двух недель.

Возле магазина «Вимос» уже оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы. У других магазинов и ларьков установлены урны и оборудованы подходные пути.

На неубранную территорию у магазинов в Любятово во время рабочего выезда в микрорайон обратила внимание глава города Елена Полонская.

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