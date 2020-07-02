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Игорь Романов: На всех избирательных участках Псковской области обеспечили безопасность при голосовании

В Псковской области на всех избирательных участках обеспечили безопасность при голосовании. Об этом рассказал руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Выборы прошли спокойно, без эксцессов, - отметил Игорь Романов. – Люди шли равномерно».

Игорь Романов добавил, что хорошим решением было сделать выборы на протяжении семи дней – это позволило проявить гражданскую активность всем, кто этого хотел.

«На избирательных участках были маски, перчатки, проводилась санитарная обработка, люди не пересекались, поскольку были сделаны дополнительные выходы», - отметил представитель партии, добавив, что безопасность голосовавших была обеспечена в полной мере.

Игорь Романов добавил, что люди шли активно. По предварительным данным, явка в регионе составила более 50%.

«Хорошо, что люди проявили активность и шли на выборы, - отметил Игорь Романов. – Внесение поправок в основной закон государства является важным событием, и каждый гражданин должен выразить свою позицию в этом плане».

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