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Общество

Дверь квартиры подожгли в пятиэтажке в Великих Луках

В Великих Луках на улице Гоголя в пятиэтажном жилом доме неизвестные подожгли дверь квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 1 июля в 2:53. На третьем этаже дома огнём повреждена межкоридорная деревянная дверь, напольное покрытие, а также закопчен потолок этажа. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек.

Кроме того, в этот день сгорел дачный дом в деревне Гвоздно Порховского района. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в доме. 

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