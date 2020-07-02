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Общество

Пошив защитных комбинезонов освоили заключённые идрицкой колонии

Пошив защитных комбинезонов освоили заключённые идрицкой колонии в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в УФСИН России по Псковской области.

«Это стало возможным благодаря работе по поиску новых заказчиков на оказание услуг по пошиву швейных изделий, которая постоянно ведется отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции ИК-3. В результате был заключен договор подряда на выполнение работ из давальческого сырья между учреждением и заказчиком на пошив защитных комбинезонов в количестве 2 000 штук», - рассказали в пресс-службе.

Этой работой занимаются пять осужденных. 

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