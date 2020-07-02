Госдума просит разрешить продажу продуктов в тару покупателей

10:51, 02 июля 2020, ПАИ

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить магазинам продавать продукты в тару покупателей. Об этом пишет ТАСС.

По мнению комитета, это допущение снизит количество твердых коммунальных отходов, поскольку доля одноразовой упаковки в таких отходах достигает 30-40%.

Бурматов отмечает, что в комитет поступает большое количество просьб доработать нормы проекта постановления. Так, действующие сегодня правила позволяют организациям торговли продавать продовольственные продукты в тару покупателя при соблюдении определенных условий, но новый проект «накладывает запрет на продажу так называемого нефасованного товара (например, в тару покупателя)». Речь идет о доработке написанного Роспотребнадзором постановления главного санитарного врача России «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» в части санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам.

По словам руководителя комитета, мировой опыт розничной торговли подтверждает эффективность предотвращения образования отходов через сокращение количества одноразовой упаковки. В связи с этим Владимир Бурматов просит Роспотребнадзор доработать проект постановления.