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Общество

Бани горели в Псковской области

Две бани горели в Псковской области 1 и 2 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 1 июля в 21:20 в деревне Жижица Куньинского района сгорела кровля в бане площадью девять квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС спасли от огня дачный дом. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём хозяйки.

Ещё один пожар произошёл 2 июля в 2:55 в деревне Красные Горки Дедовичского района. В бане площадью 28 квадратных метров огнём повреждена кровля. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС спасли от огня хозяйственную постройку. Причина пожара – неисправность отопительной печи.

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