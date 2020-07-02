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Общество

Великолучане просят установить тротуар на Сплавном проезде

Тротуар на Сплавном проезде просят установить жители Великих Лук. Соответствующая информация была размещена на сайте губернатора Псковской области.

«На Сплавном проезде отсутствует тротуар, приходится идти по дороге, а это очень опасно», - отметил местный житель Евгений Сеткевич.

По словам великолучанина, тротуара нет ни с одной стороны дороги.

«Нужно сделать тротуар с ограждением от улицы Новослободской до переезда», - предложил Евгений Сеткевич.

Глава администрации города Великие Луки Любовь Романова была назначена ответственной за решение этого вопроса.

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