В дни города актёры Псковского театра сыграют спектакль на уличной сцене
В дни города актёры Псковского театра драмы сыграют спектакль на уличной сцене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В ближайшее время Псковский театр продолжит репетиции спектакля «Дни Победы» по пьесе Ксении Степанычевой, который будет выпускать режиссер Вера Попова.
«Планируем, что предпремьеру спектакля сыграем прямо на улице. На пешеходной части улицы Пушкина установим сцену. Это будет где-то 26-27 июля, в дни города», – объявил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на общем собрании с труппой.