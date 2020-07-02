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Общество

В Псковской области оживился спрос на недвижимость – эксперт

Фото: Дарья Хваткова.

Пандемия и лето – два взаимоисключающих понятия. Эпидемия заставляет сидеть дома, а лето – путешествовать, отдыхать и менять свою жизнь. Какие изменения произошли на рынке недвижимости в первый летний месяц, рассказала Псковскому агентству информации специалист – руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Авентин-Псков» Оксана Алехина.

В мае и июне с началом послаблений ограничительных мер в России псковские эксперты наблюдают оживление спроса на рынке недвижимости. Выросла потребность и в квартирах, и в частных домах.

«Особенно оживилась в спросе загородная недвижимость, - отметила Оксана Алехина. - И по продажам, и по аренде. Так как многим пришлось переменить планы на летний отпуск, не получилось выехать за границу, люди подбирают на летний период коттеджи и дома в Псковской области».

По квартирам внезапного всплеска не наблюдается, но рост спроса весьма ощутим.

Фото: Андрей Степанов.

Специалист отметила, что обычно летом спрос на недвижимость утихает, пик сделок приходится на февраль-март. «Уровень летнего спроса в этом году выше обычного, раньше к этому периоду продажи всегда утихали. Загородные дома люди искали к лету заранее – в феврале-марте. А сейчас март все отсидели дома, поэтому спрос перетек на май и июнь», - пояснила Оксана Алехина.

Кроме того, на ситуацию на рынке повлияла доступность ипотеки. Банки снижают ставки, растет процент одобрения – растет спрос на недвижимость.

При этом Оксана Алехина заметила, что продавцы оказались не совсем готовы к такому ажиотажу. «Люди после карантина оживились, и возник даже небольшой дефицит в объектах недвижимости. Продавцы, скажем так, поутихли, а покупатели – наоборот», - добавила эксперт.

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