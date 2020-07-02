Антон Минаков: Голосование по поправкам в Конституцию прошло в Псковской области открыто

12:15, 02 июля 2020, ПАИ

В Псковской области голосование по поправкам в Конституцию России прошло достаточно открыто. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

В первую очередь Антон Минаков отметил, что во время голосования были приняты достаточно серьёзные санитарные меры для безопасности граждан. «Я был на нескольких участках и везде отмечал, что есть антисептики и средства индивидуальной защиты, все члены избирательной комиссии были снабжены масками, защитными экранами. Также на входе у всех избирателей проверяли температуру», – сказал он и отметил, что санитарная безопасность была организована на достаточно высоком уровне.

Антон Минаков также сообщил, что региональное отделение ЛДПР выставляло своих наблюдателей во многих районах Псковской области, а также в Пскове и Великих Луках. «К сожалению, у нас нет такого административного ресурса, как, например, у «Единой России», чтобы покрыть наблюдателями все участки, но, тем не менее, я считаю, что региональное отделение ЛДПР данный вопрос тоже отработало достаточно хорошо», – отметил он.

В то же время Антон Минаков заметил, что представителям ЛДПР по всей стране поступала информация о том, что, возможно, на участках голосования были какие-то нарушения. В частности, по его словам, поступала информация, что некоторым людям удавалось проголосовать по несколько раз и удалённо, и на избирательном участке, в том числе и за границей. «Сейчас в новостных сайтах широко распространяется информация о женщине из Израиля, которой удалось проголосовать три раза», – отметил он.

Антон Минаков подчеркнул, что нарушения избирательного законодательства и подтасовка выборов – достаточно серьёзное уголовное правонарушение. «И все эти случаи требуют тщательного разбирательства. Эти моменты мы будем изучать», – заметил он.

«В целом голосование по поправкам в Конституцию России прошло достаточно открыто. Сейчас мы собираем последние данные, смотрим цифры, но по ним картинка складывается вполне очевидная: большинство граждан проголосовало за внесение изменений в Конституцию России», – заключил Антон Минаков.

По предварительным данным, 56,24% (294 413 человек) жителей Псковской области пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

По данным Избирательной комиссии Псковской области на 2:00 2 июля, за поправки в Конституцию высказались 78,69% голосовавших, против – 20,59%.