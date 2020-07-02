Елена Бибикова: Большинство избирателей Псковской области высказалось за укрепление и развитие нашей страны

12:20, 02 июля 2020, ПАИ

В регионе за поправки в Конституцию проголосовали более 78,6% избирателей. Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова, завершилось одно из самых значимых событий в жизни страны.

«Предварительные итоги голосования показывают, что большинство избирателей Псковской области высказалось за укрепление и развитие нашей страны, большинство поддерживает закрепление в Конституции важнейших социальных, культурных и исторических ценностей нашего общества, независимость и суверенитет государства», - сказала Бибикова.

Елена Бибикова подчеркнула, что голосование в регионе было организовано на высоком уровне.

«Особо отмечу высокий уровень организации голосования в Псковской области, четкую и отлаженную работу избирательных комиссий, беспрецедентные санитарные меры безопасности, которые были предприняты на избирательных участках региона. Более тысячи наблюдателей на участках для голосования в Псковской области работало от «Единой России». Было сделано все для безопасного и бесконтактного голосования граждан в течение всех 7 дней. Люди могли выбрать день и время голосования», - сказала сенатор и добавила, что после принятия поправок в Конституцию РФ предстоит внесение изменений в федеральные законы, к этой работе в ближайшие дни приступит в том числе и Совет Федерации.