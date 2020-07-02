Жара в Псковскую область не вернётся

12:42, 02 июля 2020, ПАИ

«Поменялась воздушная масса, и жара из Псковской области ушла. В ближайшие две недели ее возвращения не ожидается», - сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Дневные температуры прогнозируются в пределах 20-25 градусов, максимально - до 27. Ночью будет от +10 до +15 градусов.

Ветер будет разных направлений, неустойчивый, от слабого до умеренного.