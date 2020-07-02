Ремонт спортивного зала завершается в Опухликовской школе

12:45, 02 июля 2020, ПАИ

В Невельском районе завершается ремонт спортивного зала Опухликовской средней общеобразовательной школы. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» и национального проекта «Образование», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В перечне ремонтных работ – замена оконных и дверных блоков, кладка стен из газосиликатных блоков, их облицовка и теплоизоляция, ремонт полов, окраска стен и потолков, замена сантехники в раздевалках, электромонтажные работы. На данные мероприятия направлено более 1 млн 250 тысяч рублей.

Косметический ремонт в спортзале уже подходит к завершению, покрашены потолок и стены. Впереди замена оконных блоков и покраска пола. Директор Опухликовской школы Алёна Бартнева напомнила, что спортзал не ремонтировался более 40 лет.

В Псковской области в этом году в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» и нацпроекта «Образование» будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах. Спортзалы обновят в двух образовательных учреждениях Бежаницкого района, также в списке по две школы в Великолукском, Дновском, Палкинском, Псковском районах и по одной – в Дедовичском, Опочецком, Невельском, Печорском, Гдовском, Порховском, Пушкиногорском, Красногородском и Стругокрасненском районах. На эти цели будет направлено более 18 млн рублей.