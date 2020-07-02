Пожарные ликвидировали возгорание бани в Серёдкинской волости
2 июля в деревне Знаменка Серёдкинской волости произошло возгорание бани, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Во время пожара возникла угроза распространения огня на соседние дома. Кроме того, имелась угроза взрыва газового баллона, который стоял в предбаннике.
Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание и вытащили из горящей бани газовый баллон, предотвратив взрыв.
В результате пожара никто не пострадал.
На месте работали сотрудники полиции и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.