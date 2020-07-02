«Кинотавр» пройдёт в Сочи в сентябре

12:53, 02 июля 2020, ПАИ

С 11 по 18 сентября в Сочи пройдёт «Кинотавр». Формат фестиваля будет изменён из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи, который был перенесён из-за коронавируса, пройдёт в традиционном формате с 11 по 18 сентября.

31-й Открытый российский фестиваль должен был пройти с 7 по 14 июня 2020 года. В онлайн-формат фестиваль переноситься не будет, но будет изменено количество гостей, сократится развлекательная программа. Мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.