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Общество

«Кинотавр» пройдёт в Сочи в сентябре

С 11 по 18 сентября в Сочи пройдёт «Кинотавр». Формат фестиваля будет изменён из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи, который был перенесён из-за коронавируса, пройдёт в традиционном формате с 11 по 18 сентября.

31-й Открытый российский фестиваль должен был пройти с 7 по 14 июня 2020 года. В онлайн-формат фестиваль переноситься не будет, но будет изменено количество гостей, сократится развлекательная программа. Мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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