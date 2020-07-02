Девять человек пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

13:08, 02 июля 2020, ПАИ

С 25 июня по 1 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали девять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. За указанный период деблокирование пострадавших не производилось.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, пяти гражданам была оказана иная помощь.