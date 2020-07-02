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Общество

В России не появятся новые мультфильмы о Карлсоне

Новых российских мультфильмов о Карлсоне не будет, поскольку не урегулирован вопрос по авторским правам с наследниками Астрид Линдгрен, создавшей героя. Как пишет ТАСС, об этом сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим».

«У наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. Российского продолжения «Карлсона» не будет. При этом Россия - единственная страна, где из Карлсона смогли сделать эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят. Нигде больше - в других странах, где покупались лицензии - это не удалось», - сказала Юлиана Слащева.

Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцева по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен вышел в 1968 году. 

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