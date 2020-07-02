Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
В прямом эфире ПАИ-live в 15:00 ожидается подписание итогового протокола голосования.
В Псковской области в общероссийском голосовании приняли участие 56,24% избирателей. 78,69% поддержали поправки в Конституцию, против внесения изменений высказались 20,59%.