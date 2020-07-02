Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей

14:48, 02 июля 2020, ПАИ

Народный артист России, актёр Псковского театра драмы имени Пушкина Владимир Свекольников 2 июля празднует 75-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В 1973 году Владимир Свекольников вышел на псковскую сцену и до сих пор служит в театре.

Владимир Свекольников – выпускник Щепкинского училища. «Свекольников может стать выдающимся актёром широкого диапазона», - такую характеристику он получил от мастера, легендарного артиста Малого театра Николая Александровича Анненкова.

Актёр стажировался в БДТ, выходил на сцены театров во Владимире и Твери. Образы, созданные народным артистом России Владимиром Свекольниковым в постановках псковского театра, надолго запомнились зрителям.

«Сам же артист отмечает лишь несколько счастливых мгновений своей сценической жизни. Сыграв царя Фёдора Иоанновича в одноимённой трагедии Толстого, он так выложился, что после премьеры упал в обморок. Роль российского императора Павла I в одноимённой пьесе Мережковского и Сеплярского принесла ему широкую известность и удачу. Сыгранная в пространстве Михайловского замка (там жил и был убит император), произвела фурор на берегах Невы, а на российском фестивале «Голоса истории», проходившем в городе Владимире, была отмечена как лучшая актёрская работа фестиваля. Артист Свекольников в роли императора Павла I изображён на марке, востребованной музеем Мальтийского Ордена на острове Мальта», - рассказали в пресс-службе.

В нынешнем сезоне Владимир Свекольников играет в «Пиковой даме» Пушкина и в комедии по ранним произведениям Чехова «Позвольте вам выйти вон!».