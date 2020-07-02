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Общество

Около 2,5 тысячи пачек сигарет изъяли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России табачной продукции. Всего были изъяты порядка 2 500 пачек сигарет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Случай произошёл в железнодорожном пункте пропуска Пыталово. Пограничники выявили сигареты в грузовом составе, следовавшем за пределы России. Табачные изделия были укрыты в полых полостях поперечных балок четырёх полувагонов с минеральными удобрениями.

В ходе осмотра поезда пограничники извлекли в общей сложности порядка 2 500 пачек сигарет, предварительная оценочная стоимость которых составила более 120 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения.

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