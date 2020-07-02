Председатель псковского избиркома поблагодарил всех участников голосования по поправкам в Конституцию

15:26, 02 июля 2020, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил отдельно всех, кто принимал участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом он заявил перед подписанием итогового протокола общероссийского голосования в Псковской области 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов отдельно выразил слова благодарности за проделанную успешную работу своим коллегам, аппарату облизбиркома, членам УИКов и ТИКов. «Мы в нашей работе делали новое, никому ещё не известное. Мы вырабатывали опыт. Находили наиболее оптимальные выходы и входы», – отметил он.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.